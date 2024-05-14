Слышали официальный гимн Евро-2024? В числе исполнителей – красотка, которая с детства обожает футбол

«Мы в огне этой ночью, как миллион бриллиантов в небе».

«Зажги свой огонь» – именно так называется новая кампания в соцсетях, вдохновленная официальным гимном предстоящего чемпионата Европы. УЕФА призывает болельщиков «делиться своей страстью и вместе отпраздновать старт прекрасного турнира, который станет союзом музыки и футбола». Любители самой популярной игры на планете могут выкладывать свои видео с хештегом #LightYourFire. Авторам лучших роликов обещают билеты на финал Евро, который состоится 14 июля в Берлине.

Официальный гимн турнира получил название «Fire». Его исполняют американская поп-рок-группа OneRepublic, итальянское электронное трио MEDUZA и немецкая певица Leony. Послушать композицию можно здесь. В песне нет ни слова о футболе. Впрочем, по словам музыкантов, гимн пропитан «пылом и духом любителей футбола и музыки». Вот как в переводе на русский звучит припев:

«Мы в огне этой ночью,

Как миллион бриллиантов в небе,

И мы теряемся во всех этих огнях,

Здесь, вместе,

Мы в огне этой ночью».

Артисты исполнят песню «Fire» перед финальным матчем на «Олимпиаштадионе» во время церемонии закрытия турнира.

Сами музыканты, кстати, обожают футбол. Немецкая красотка Leony во время презентации гимна рассказала, что еще в детстве смотрела с родителями чемпионаты Европы и уже тогда влюбилась в этот вид спорта. Парни из трио MEDUZA – Лука де Грегорио, Маттиа Витале и Симоне Джани – называют себя страстными болельщиками. Фронтмен группы OneRepublic Райан Теддер ничего не сообщил о своем отношении к футболу. Но пригласил всех поучаствовать в кампании «Зажги свой огонь».

MEDUZA также записала альбом с музыкальными композициями по мотивам гимна. Во время телетрансляций матчей эти фрагменты будут сопровождать выход команд на поле и станут музыкальным фоном решающих моментов турнира, например, вручения трофея.

Друзья, понравился ли вам гимн Евро-2024? Какие еще песни, связанные с большими футбольными турнирами, вам особенно запомнились? Я бы вспомнил легендарную композицию «Carnival De Paris», ставшую официальным треком ЧМ-1998. Ждем ваших комментариев!