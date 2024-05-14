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    • Слышали официальный гимн Евро-2024? В числе исполнителей – красотка, которая с детства обожает футбол

    Слышали официальный гимн Евро-2024? В числе исполнителей – красотка, которая с детства обожает футбол


    3
    Голосов: 3
    Сегодня, 15:35
    «Мы в огне этой ночью, как миллион бриллиантов в небе».

    «Зажги свой огонь» – именно так называется новая кампания в соцсетях, вдохновленная официальным гимном предстоящего чемпионата Европы. УЕФА призывает болельщиков «делиться своей страстью и вместе отпраздновать старт прекрасного турнира, который станет союзом музыки и футбола». Любители самой популярной игры на планете могут выкладывать свои видео с хештегом #LightYourFire. Авторам лучших роликов обещают билеты на финал Евро, который состоится 14 июля в Берлине.

    Официальный гимн турнира получил название «Fire». Его исполняют американская поп-рок-группа OneRepublic, итальянское электронное трио MEDUZA и немецкая певица Leony. Послушать композицию можно здесь. В песне нет ни слова о футболе. Впрочем, по словам музыкантов, гимн пропитан «пылом и духом любителей футбола и музыки». Вот как в переводе на русский звучит припев:

    «Мы в огне этой ночью,

    Как миллион бриллиантов в небе,

    И мы теряемся во всех этих огнях,

    Здесь, вместе,

    Мы в огне этой ночью».

    Артисты исполнят песню «Fire» перед финальным матчем на «Олимпиаштадионе» во время церемонии закрытия турнира.

    Сами музыканты, кстати, обожают футбол. Немецкая красотка Leony во время презентации гимна рассказала, что еще в детстве смотрела с родителями чемпионаты Европы и уже тогда влюбилась в этот вид спорта. Парни из трио MEDUZA – Лука де Грегорио, Маттиа Витале и Симоне Джани – называют себя страстными болельщиками. Фронтмен группы OneRepublic Райан Теддер ничего не сообщил о своем отношении к футболу. Но пригласил всех поучаствовать в кампании «Зажги свой огонь».

    MEDUZA также записала альбом с музыкальными композициями по мотивам гимна. Во время телетрансляций матчей эти фрагменты будут сопровождать выход команд на поле и станут музыкальным фоном решающих моментов турнира, например, вручения трофея.

    Друзья, понравился ли вам гимн Евро-2024? Какие еще песни, связанные с большими футбольными турнирами, вам особенно запомнились? Я бы вспомнил легендарную композицию «Carnival De Paris», ставшую официальным треком ЧМ-1998. Ждем ваших комментариев!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Uefa.com, IMAGO/Eibner/Memmler / Global look press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии (9)
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    СпорЦмен
    1715692393
    Судя по тому, что я видел Евровидение, то что подобное из кричалок болельщиков срамтака. :)))
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    fakeid
    1715693833
    господи, какая же шняга. все эти завывания с прищемленными яйцами. там сейчас так модно. после евровидения, и того, кто на нём победил - желаю, чтобы по евросоюзу прошлись с огнемётами, чтобы искоренить эту нечисть лгбт. просто мрази какие-то.
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    Lilipyt
    1715700994
    Где красотка? Красивее Шакиры футбольный гимн ни кто не исполнял
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    Filllllll
    1715701715
    Девушка? Точно? И даже не трансгендер? Очень странно, если у них такие ещё остались? Тогда, скорее всего, она из ЛГБТ, иначе, не допустили бы исполнять что-то официально
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    TERMINATOR GENISYS
    1715702053
    Извините но Еврошняга и красота не совместимы - там царит Садом и Гамора
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