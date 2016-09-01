«Рубин» и «Сандерленд» не сумели договориться о трансферной стоимости М'Вила

Стали известны подробности сорвавшегося трансфера полузащитника Янна М'Вила из «Рубина» в «Сандерденд».

Сообщается, что стороны не смогли достичь договоренности относительно стоимости футболиста. По информации источника, казанский клуб хотел получить за своего игрока не менее десяти миллионов евро.

Нынешний договор М'Вила с «Рубином» истекает в декабре этого года. Ранее появлялась информация о том, что игрок заключил с «Сандерлендом» предварительное соглашение, которое вступит в силу в январе.