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    «Рубин» и «Сандерленд» не сумели договориться о трансферной стоимости М'Вила

    Стали известны подробности сорвавшегося трансфера полузащитника Янна М'Вила из «Рубина» в «Сандерденд».

    Сообщается, что стороны не смогли достичь договоренности относительно стоимости футболиста. По информации источника, казанский клуб хотел получить за своего игрока не менее десяти миллионов евро.

    Нынешний договор М'Вила с «Рубином» истекает в декабре этого года. Ранее появлялась информация о том, что игрок заключил с «Сандерлендом» предварительное соглашение, которое вступит в силу в январе.

    Источник: BBC

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    01.09.2016 20:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 сентября 2016, 01:52

      Ну всё правильно,на разных языках люди разговаривают))

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 1 сентября 2016, 21:33

      Если это правда, то позиция Рубина мягко говоря непонятна

      1
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 1 сентября 2016, 21:24

      Декабре бесплатно получать

      1
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      Рейтинг: +10

      bonbonbon 1 сентября 2016, 21:21

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