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    Насри: «Гвардиола до последнего пытался сохранить меня, но я искал клуб-семью и решил уйти»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри, арендованный «Севильей» до конца сезона, рассказал о своем переходе.

    «Гвардиола до последнего момента пытался сохранить меня в клубе, но я точно решил, что хочу уйти туда, где смогу выйти на свой лучший уровень. Я искал клуб-семью и нашел его в «Севилье», но до последнего момента не мог туда перейти.

    Сейчас я в хорошей форме, потому что на прошлых выходных играл за «Манчестер Сити». Я восхищен и надеюсь сделать все возможное», – сказал Насри.

    Источник: talkSPORT

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    01.09.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 сентября 2016, 08:40

      Ну да ну да. Хотел он тебя сохранить,)))

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