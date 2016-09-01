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    Гарай: «В «Зените» мне было очень хорошо. Спасибо всем!»

    Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, перешедший в заключительный день трансферного окна в «Валенсию», попрощался с петербургским клубом.

    «Наконец-то могу сказать, что стал игроком «Валенсии». Благодарю всех за поддержку и доверие.

    Не забуду своих бывших коллег, которые многое сделали для меня. Спасибо всем болельщикам и тем, кто имеет отношение к «Зениту». На протяжении двух сезонов в этом клубе я чувствовал себя очень хорошо. Большое спасибо за все», – сообщил Гарай.

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    Источник: Instagram

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    01.09.2016 15:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 сентября 2016, 20:52

      Классный защитник и порядочный человек! Очень жаль, что ушёл, но... Удачи тебе !!!

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 1 сентября 2016, 20:24

      Интересно за сколько его Зенит отпустил?

      0
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      Рейтинг: +805

      jet andy > Dgad 1 сентября 2016, 22:43

      Говорят за 20 лямов евро.

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 1 сентября 2016, 19:27

      Красавчик Гарай! Хорошая игра в Зените! Удачи в Валенсии!

      4
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 1 сентября 2016, 18:13

      Удачи, спасибо за оборону!

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 сентября 2016, 18:09

      Спасибо Эзекель , удачи в Валенсии !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      seawave 1 сентября 2016, 17:58

      Спасибо, Гарай!!!

      0
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      Рейтинг: +27

      termin005 1 сентября 2016, 17:35

      спс Гараюшка!!!

      2
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      Рейтинг: +1539

      isa361 1 сентября 2016, 17:28

      ДА УЖ... ЧТО ТЕПЕРЬ С ЗАЩИТОЙ БУДЕТ

      1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > isa361 1 сентября 2016, 17:35

      Новосельцев тащить будет, все ок.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 1 сентября 2016, 16:45

      Один из немногих хороших игроков в нашем чемпе. Удачи!

      3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 1 сентября 2016, 16:13

      Хороший игрок Зенит многое потерял с его уходом...

      4
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