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Блог «Чего хотят болельщики» – новый победитель Блог-лиги

1 сентября 2016, 13:10
5

Завершился августовский сезон Блог-лиги. И у нас новый победитель – блог «Чего хотят болельщики».

Этот блог за месяц набрал более 30200 просмотров. Добиться этого результата ему помогли интересные тесты, посты с фотографиями привлекательных жен футболистов и соревнование с экспертами в прогнозах на туры РФПЛ.

На втором месте блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@», он собрал почти 20900 просмотров. Одним из самых популярных стал его текст о Гвардиоле и нерадостных ожиданий от его работы в «Манчестер Сити». А также вновь фотографии девушек футболистов.

Обладатель третьего места определился буквально в последние минуты августовского сезона Блог-лиги. Между собой соревновались футбольные аналитики: блоги «Бескрайний нападающий» и «Vanity Fair». В итоге – на третьей строчке расположился именно «Нападающий», обогнав своего ближайшего преследователя всего на 50 просмотров, благодаря тексту о вопросах к Станиславу Черчесову перед матчем России с Турцией.

Поздравляем победителей, которые выигрывают 5000р, 3000р и 2000р соответственно. Чтобы получить свой приз, им необходимо связаться с нами по почте blogs@bombardir.ru до 5 сентября с пометкой «Блог-лига. Август».

Началась осень, а также новый сентябрьский сезон в Блог-лиге. Пишите крутые тексты и выигрывайте!

Если вы еще не с нами, загляните сюда, еще сюда и вот сюда. А также не забудьте посмотреть правила Блог-лиги. Удачи!

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (5)
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Schicko_008
1472718329
Да это тупняк! Кому нужны эти тупые статьи про футбол? Мы хотим больше голых баб!
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Иван872
1472730562
верно
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