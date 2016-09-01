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    «Краснодар» хотел приобрести Итурбе и Сусо

    Эксперты «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Герман Ткаченко рассказали, что в последние дни трансферного окна «Краснодар» мог приобрести нескольких известных футболистов.

    «Краснодар» активно интересовался аргентинским нападающим «Борнмута» Хуаном Итурбе, но приобрести его не смог. После того, как «Краснодар» потерял из-за травмы Мамаева, в клубе думали о сильном атакующем футболисте, который мог бы и его заменить, и на фланге заменить Ари, то есть сыграть и на другой позиции. Сусо не отпустил «Милан», — сказал Ткаченко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.09.2016 10:09
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 1 сентября 2016, 10:39

      За чемпионство рано бороться!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 1 сентября 2016, 10:13

      Хотеть не вредно.

      -3
      Ответить
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