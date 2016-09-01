Василий Березуцкий: «Нам нужно немного набраться опыта»

Капитан сборной России Василий Березуцкий отметил изменения в игре национальной команды с приходом Станислава Черчесова. Напомним, что вчера Россия сыграла вничью с Турцией (0:0).

– Сегодня вы фактически в ростовской связке действовали. Ощущения? Как вам сыгранность? Ведь пришлось все делать с нуля…

– Не совсем с нуля – мы все это проходили на тренировках, было много тактики. Потому что времени на восстановление было мало. Договорились друг с другом, пообщались, схемы в ЦСКА и «Ростове» немного схожие. Поэтому сегодня было не так страшно. Хотя конечно, нужно еще притереться. Все-таки первый матч. Да и погода была сложная. Я думаю, сыграли неплохо!

– Схема довольно интересная – три человека в центре.

– Конечно, это новое для меня. Плюс, крайние защитники и полузащитники – они более атакующего плана. Схема интересная и новая. У нас были теоретические занятия и сейчас будут еще. Нам нужно немного набраться опыта, больше поиграть в таких сочетаниях. Но, в принципе, все схемы похожие, везде движение и перемещения. Поэтому больших проблем не было.