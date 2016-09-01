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Василий Березуцкий: «Нам нужно немного набраться опыта»

1 сентября 2016, 09:56
17

Капитан сборной России Василий Березуцкий отметил изменения в игре национальной команды с приходом Станислава Черчесова. Напомним, что вчера Россия сыграла вничью с Турцией (0:0).

– Сегодня вы фактически в ростовской связке действовали. Ощущения? Как вам сыгранность? Ведь пришлось все делать с нуля…

– Не совсем с нуля – мы все это проходили на тренировках, было много тактики. Потому что времени на восстановление было мало. Договорились друг с другом, пообщались, схемы в ЦСКА и «Ростове» немного схожие. Поэтому сегодня было не так страшно. Хотя конечно, нужно еще притереться. Все-таки первый матч. Да и погода была сложная. Я думаю, сыграли неплохо!

– Схема довольно интересная – три человека в центре.

– Конечно, это новое для меня. Плюс, крайние защитники и полузащитники – они более атакующего плана. Схема интересная и новая. У нас были теоретические занятия и сейчас будут еще. Нам нужно немного набраться опыта, больше поиграть в таких сочетаниях. Но, в принципе, все схемы похожие, везде движение и перемещения. Поэтому больших проблем не было.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Березуцкий Василий
Комментарии (17)
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андрей андреев
1472713220
К 50-ти наберешь
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firs04
1472714200
Да сколько же можно набираться опыта. Как будто вы только из детских школ вышли
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kachan63
1472714720
Уже карьеру пора заканчивать, а он всё ещё "не опытный".
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momwig_
1472714773
И зачем ему опыт на пенсии...
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Андрей Ермошин
1472716473
Прогресса нет и что-то не предвидится. Отсутствие опыта в 36 лет, детский лепет.
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Kulimen
1472718455
Главное не победа, а участие)
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Сергей Свояк
1472720835
Какого тебе нужно опыта набраться в 34 года-то ?!
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Bars_za_FcAlania
1472721340
Читайте полностью статью а не заголовок, опыта набраться в таких сочетаниях (схемах)
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a-rakhmatov
1472728143
Вася, ты не опыта должен набираться, а передавать свой опыт молодым....с таким подходом нельзя быть капитаном сборной
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valike35
1472728385
чем ты тогда 36 лет занимался?
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