Луис: «Хочу помочь команде и Антонио Конте вновь добиться успеха»

Защитник «Челси» Давид Луис доволен тем, что вновь сыграет за лондонский клуб. Напомним, что вчера 29-летний бразилец заключил со своим бывшим клубом трехлетний контракт.

«Я рад вернуться в «Челси». Во время моего первого пребывания в клубе у нас прекрасно шли дела, и я хочу помочь команде и Антонио Конте вновь добиться успеха. У меня всегда были отличные отношения с болельщиками, и я с нетерпением жду, когда смогу надеть синюю форму и выйти на поле «Стэмфорд Бридж»", – заявил он.