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    Семин: «Денисов вернется в национальную сборную и сыграет на домашнем чемпионате мира»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уверен, что новичок его команды Игорь Денисов сможет усилить игру железнодорожников.

    «Денисов в этом сезоне практически не играл? Он уже провел две встречи. А до этого не играл из-за травмы. Сейчас Игорь набрал хорошую физическую форму. Денисов обладает большим опытом и бойцовским характером. Нам он нужен. Скажу больше. Думаю, он вернется в национальную сборную и сыграет на домашнем чемпионате мира. Ему это вполне по силам. Своих качеств он не растерял.

    Многие говорят о том, что он способен разрушить атмосферу в коллективе? Я с футболистами никогда не ссорюсь. Нахожу общий язык. Непростой, говорите, у него характер? А у кого из талантливых игроков он покладистый? Я что-то таких особо не припомню. Со всеми можно работать и находить общий язык. Игоря я знаю довольно давно. Считаю, никаких проблем у нас с ним не возникнет», – сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2016 06:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +402

      Tri 1 сентября 2016, 15:01

      Путь в сборную Черчесова ему закрыт, а Локомотив ещё нахлебается с ним горя.Такому дерьму как деньгисов место в унитазе, а не на футбольном поле.

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 сентября 2016, 12:06

      Почитайте первое интервью Черчесова когда Денисова подписали, вот точно так же говорил, мол всегда мечтал с характерными работать, но не долго музыка играла )))

      1
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      Рейтинг: -12

      Опдавайдавай > FanatSerj 1 сентября 2016, 13:41

      НА ошибках учатся, щас думаю в тряпочку молчать будет. Не в том статусе уже чтобы понтоваться

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 1 сентября 2016, 11:44

      посмотрим

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 1 сентября 2016, 10:54

      Удачи Денисову! И Локомотиву! Сёмин - личность!

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 1 сентября 2016, 10:21

      Запасайся валидолом, Палыч ))

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 1 сентября 2016, 10:20

      Жду что он заиграет у нас как когда то играл за зенит

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      Рейтинг: -12

      Опдавайдавай > bumer_moscow 1 сентября 2016, 13:40

      Так уже никогда не заиграет !

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 сентября 2016, 08:08

      Сплюнь,на всякий,Юрий Павлович !)

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