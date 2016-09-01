Игорь Денисов: «В «Локомотиве» никаких конфликтов не будет»

Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Денисов прокомментировал свой переход в «Лкомотив».

– Пока сложно что-либо говорить, потому что все произошло очень быстро. Испытываю волнение. Разговаривал с руководителями клуба и главным тренером. Готов сказать всем болельщикам, что никаких конфликтов не будет. Будет только работа и футбол. Это я обещаю. Буду работать на тренировках и выкладываться на матчах.

– Перед Евро-2016 ты получил травму, которая шокировала всех.

– Это был удар по моей психологии. Я рассчитывал сыграть на Евро. По тренировочному процессу было видно, что сборная России могла выступить хорошо. Не понимаю, что произошло на турнире. Еще не разговаривал с ребятами. Жаль, что травма случилась, когда мне очень нужно было играть в футбол.

– Ты покинул ФНЛ в последний день трансфертного окна. Был уверен, что вернешься в турнир своего уровня?

– Если бы я остался в ФНЛ, пришлось бы играть там. Но сейчас семья под названием «Локомотив» дала мне воздух и шанс поиграть на высоком уровне. Я благодарен за это и оправдаю надежды.