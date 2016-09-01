Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игорь Денисов: «В «Локомотиве» никаких конфликтов не будет»

Игорь Денисов: «В «Локомотиве» никаких конфликтов не будет»

1 сентября 2016, 01:44
25

Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Денисов прокомментировал свой переход в «Лкомотив».

– Пока сложно что-либо говорить, потому что все произошло очень быстро. Испытываю волнение. Разговаривал с руководителями клуба и главным тренером. Готов сказать всем болельщикам, что никаких конфликтов не будет. Будет только работа и футбол. Это я обещаю. Буду работать на тренировках и выкладываться на матчах.

– Перед Евро-2016 ты получил травму, которая шокировала всех.

– Это был удар по моей психологии. Я рассчитывал сыграть на Евро. По тренировочному процессу было видно, что сборная России могла выступить хорошо. Не понимаю, что произошло на турнире. Еще не разговаривал с ребятами. Жаль, что травма случилась, когда мне очень нужно было играть в футбол.

– Ты покинул ФНЛ в последний день трансфертного окна. Был уверен, что вернешься в турнир своего уровня?

– Если бы я остался в ФНЛ, пришлось бы играть там. Но сейчас семья под названием «Локомотив» дала мне воздух и шанс поиграть на высоком уровне. Я благодарен за это и оправдаю надежды.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Денисов Игорь
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1472684830
Зарекалась свинья в грязи не валяться.
Ответить
AWT
1472691823
В Локо деньгисов не забалует. Там Бузов, если что, челюсть вынесет.
Ответить
Zenit-84
1472696858
Верится с трудом...
Ответить
бочаров
1472697179
да да ты уже зарикался и каился не бузить из этого одно и тоже выходит меняешь команды
Ответить
Texac777
1472698686
Да да да, мы так и поверили)))
Ответить
Диктор
1472699581
Сказочник
Ответить
mdu86
1472704054
Хочется верить
Ответить
REDWHITE_
1472705907
СЕГОДНЯ ЖЕ ИХ ПОСТРОИТ ПО РАНЖИРУ)))))
Ответить
андрей андреев
1472713693
Вроде недавно говорил,что Динамо никогда не бросит
Ответить
Hazar1950
1472728070
Свинья везде грязь найдёт.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
1
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
2
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
9
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
3
Все новости
Все новости
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
1
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
3
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
8
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
5
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
21
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+