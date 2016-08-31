«Тосно» подпишет контракт с Милевским

«Тосно» находится в шаге от подписания контракта с экс-форвардом киевского «Динамо» и сборной Украины Артемом Милевским. По словам гендиректора клуба Вячеслава Матюшенко, договоренность с 31-летним игроком уже достигнута.

С февраля по май нынешнего года нападающий выступал за «Конкордию», приняв участие в 13 поединках чемпионата Румынии и отметившись пятью забитыми мячами.

«Договоренность с Артемом в принципе достигнута. Все теперь зависит от того, сумеем ли мы до закрытия окна получить документы. Пытаемся сделать все возможное», – сказал Матюшенко.

Онлайн закрытия трансферного окна