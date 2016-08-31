Гарай остановил свой выбор на «Валенсии»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай намерен продолжить карьеру в «Валенсии». Ради переезда в Испанию аргентинец отказался от предложения «Челси». Об этом на своей странице в Twitter сообщил известный журналист Гийом Балаге.

«С Гараем контактировал «Челси», однако игрок сообщил «Валенсии», что хочет продолжить карьеру в Испании. В данный момент «Челси» рассчитывает приобрести Абденнура, и «Валенсия» не против его отпустить», – написал Балаге.

Гарай перебрался в «Зенит» из «Бенфики» летом 2014 года. За сине-бело-голубых он сыграл 50 матчей, записав в свой актив три забитых мяча и три голевые передачи.

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