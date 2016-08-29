Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маурисио на правах аренды перешел из «Лацио» в «Спартак»

    Защитник «Лацио» Маурисио стал игроком «Спартака». Как сообщает официальный сайт московского клуба, 27-летний бразилец перешел в стан красно-белых на правах аренды и проведет в команде нынешний сезон. Сумма сделки не разглашается, но, по неофициальным данным, аренда обойдется москвичам в 500 тысяч евро. Кроме того, клуб будет иметь право выкупа за 2 миллиона.

    В прошедшем сезоне Маурисио провел за «Лацио» в Серии А 24 матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал 13 желтых карточек.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2016 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 30 августа 2016, 00:05

      Разные мнения есть по поводу этого парня. Но уж если кто и разбирается - так Карерра. Поглядим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 августа 2016, 20:37

      Спартак усиливается, значит нацелился на высокие места, самое время, пока основные соперники распродают основу и не нашли свою игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 29 августа 2016, 20:11

      Отличное усиление!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 29 августа 2016, 19:56

      Неужели пуцко так нетянет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 29 августа 2016, 19:41

      Маурисио что то уровня Боккети! Его не пройти,а если прошел, то не уйдешь! Наверху хорош, с хорошей техникой паса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7993

      nik55 29 августа 2016, 19:19

      должна быть польза

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 августа 2016, 19:02

      Таски продают?нет?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 29 августа 2016, 18:06

      зачет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 29 августа 2016, 17:56

      Ну что-же, посмотрим. В любом случае желаю удачи.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11