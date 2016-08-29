Эбесилио: «Анжи» не стыдно было проиграть такой эффективно играющей команде, как «Спартак»

Полузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио после матча 5-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:2) отметил силу и эффективность соперника в данной встрече.

«После матча со «Спартаком» осталось плохое чувство, так как мы проиграли, но могли и победить. В первом тайме мы создали большое количество опасных моментов у ворот соперника, однако не смогли забить и победить. «Спартак» действовал эффективнее – он создал всего около трех моментов за матч и смог забить дважды, в этом и есть «Спартак», который сегодня победил. Во втором тайме мы играли проще и хотели больше контролировать мяч, однако мы играли против хорошей команды, которая не позволила нам это сделать.

«Спартак» хорошо контролировал мяч, хорошо защищался, вовремя возвращался назад, так что нам не удалось создать столько моментов, сколько мы хотели. Нам не стыдно было проиграть такой эффективно играющей команде», – сказал Эбесилио.