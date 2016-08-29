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  • Эбесилио: «Анжи» не стыдно было проиграть такой эффективно играющей команде, как «Спартак»

Эбесилио: «Анжи» не стыдно было проиграть такой эффективно играющей команде, как «Спартак»

29 августа 2016, 16:52
12

Полузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио после матча 5-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:2) отметил силу и эффективность соперника в данной встрече.

«После матча со «Спартаком» осталось плохое чувство, так как мы проиграли, но могли и победить. В первом тайме мы создали большое количество опасных моментов у ворот соперника, однако не смогли забить и победить. «Спартак» действовал эффективнее – он создал всего около трех моментов за матч и смог забить дважды, в этом и есть «Спартак», который сегодня победил. Во втором тайме мы играли проще и хотели больше контролировать мяч, однако мы играли против хорошей команды, которая не позволила нам это сделать.

«Спартак» хорошо контролировал мяч, хорошо защищался, вовремя возвращался назад, так что нам не удалось создать столько моментов, сколько мы хотели. Нам не стыдно было проиграть такой эффективно играющей команде», – сказал Эбесилио.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Эбесилио Лоренцо
Комментарии (12)
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momwig_
1472479677
Около трех моментов??? Да только в первом тайме их был десяток. Будь мы так эффективны, итоговый счет был бы 8:0 или что-то около того.
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takca
1472483506
Ну почему то все отмечают блестящую игру вратаря Анжи который вытащил три неберущихся мяча .
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Тraumtanzеr
1472486762
Трех?Если бы не Беленов после удара Промеса в 9, и не две штанги, было бы 0-5.
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Диктор
1472494306
Немного преуменьщил конечно-но в целом объективное интервью.
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hellkid
1472541356
"он создал всего около трех моментов за матч и смог забить дважды" эм...что с математикой у игрока. как минимум: в начале матча момент у Промеса на линии вратарской, штанга Промеса, штанга Зе Луиша, сейв Беленова после удара в девятку от Промеса + 2 момента, превратившихся в голы. итого: 6 железных голевых момента.
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SandersMax
1472544749
чтобы кто не говорил а Спартак абсолютно заслуженно выйграл, не реализовав несколько моментов, что само по себе абсолютно нормаоьно для любого матча
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ANTITERROR
1472585367
Да что вы прицепились к словам Эбесилио,около трёх моментов это образно имелось ввиду,не сможет же человек сразу после матча вспоминать у кого сколько чего было,а вам лишь бы сразу обосрать человека.
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Legioner-05
1472617254
Да уж! Спартак сейчас силен,но с реализацией у нас всё ещё проблемы,а то толку считать опасные моменты! Надо реализовывать моменты!
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