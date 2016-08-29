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    Перейра: «Краснодару» нужно кое-что поменять в головах игроков»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился мнением о неудачах «быков» в последних матчах, отметив, что игрокам краснодарской команды необходимо с первых минут игр активно включаться в борьбу.

    – «Краснодар» уверенно начал сезон, но два последних матча чемпионата команде совершенно не удались. В чем причина невыразительной игры с «Крыльями Советов» и особенно со «Спартаком»?

    – Такое происходит не только в России, но и, наверное, в любом другом чемпионате. Дома при поддержке своих болельщиков команда играет с большей мотивацией, она более заряжена на победу, а на выезде выступать всегда труднее, на чужом поле чувствуешь себя немного скованным. Это психология, но нам нужно ее ломать и учиться выходить на гостевые матчи с такой же мотивацией и заряженностью на победу, как мы выходили на игры с теми же «Томью» или «Тереком».

    – В этом сезоне «Краснодар» практически в каждом матче долго раскачивается и по-настоящему играть начинает лишь в середине перового тайма, а порой и вообще после перерыва. Почему так происходит?

    – (Тяжело вздыхает) Если бы я знал, почему! Никто этого не знает, если бы точно знали, давно бы от этого избавились. Порой нам нужно получить гол, а то и два в свои ворота, чтобы заиграть так, как мы умеем. Что с этим делать? Необходимо продолжать тренироваться с полной отдачей и поменять кое-что в наших головах, чтобы выходить на поле и начинать сражаться с самых первых секунд матча, включаться в игру со стартовым свистком. Без этого больших побед не добиться и серьезных трофеев не выиграть.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    29.08.2016 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 29 августа 2016, 20:25

      сдулись

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 августа 2016, 18:43

      Пересесть на ладу-калину и спуститься с небес!

      -2
      Ответить
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