Главный тренер сборной Албании: «В августе мне предложили возглавить «Спартак»

Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи заявил, что в августе ему поступило предложение возглавить «Спартак».

– После Евро-2016, впрочем, как и до старта турнира, я получил много предложений от клубов и даже от других Федераций, но решил продолжить работать и прогрессировать со сборной Албании.

– В конце июля появилась информация, что вас могут пригласить в «Спартак». Московский клуб выходил на вас с конкретным предложением?

– Да, мне предложили возглавить «Спартак», но потом я увидел, что они сделали выбор в пользу другого кандидата.