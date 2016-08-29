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    Промес сравнялся с Рейнгольдом по числу голов за «Спартак»

    Хавбек «Спартака» Квинси Промес, отличившийся в матче пятого тура РФПЛ против «Анжи» (2:0), забил свой 34-й мяч в 68 поединках за московскую команду. Теперь на счету 24-летнего игрока столько же голов, сколько и у экс-нападающего красно-белых Валерия Рейнгольда. Отметим при этом, что ветерану понадобилось для достижения данной отметки 196 встреч.

    Таким образом, голландец в настоящее время расположился на 47 месте среди лучших бомбардиров в истории клуба. Напомним, что на днях Промес продлил соглашение со «Спартаком» до 2021 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.08.2016 10:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 29 августа 2016, 17:40

      Рейнгольд забил за 196 матчей ВСЕГО 34 мяча! По 0,17 гола за матч! И он ещё эксперт?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 29 августа 2016, 16:18

      Ха ) К успеху идет ) на 47 месте)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 29 августа 2016, 14:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      желательно русских)

      -6
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 29 августа 2016, 14:49

      Побольше бы таких форвардов в нашей лиге)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 29 августа 2016, 12:55

      Получай по щам, болтун!

      2
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 29 августа 2016, 12:03

      так себе форвард Рейнгольд

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 11:51

      Мало догнал-еще и обгонит.

      1
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 29 августа 2016, 10:36

      умыл "говоруна"

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 29 августа 2016, 10:36

      Веллитон лучший из легионеров

      0
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Barsuk52 30 августа 2016, 10:06

      Робсон, Тчуйсе как по мне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 29 августа 2016, 10:30

      Долго ,как то Рейнгольд свои мячи забивал .

      5
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