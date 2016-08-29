Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Врба: «Спартак» силен и будет претендовать на чемпионство»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по матчу пятого тура РФПЛ со «Спартаком». Наставник махачкалинцев отметил силу красно-белых и подчеркнул, что в нынешнем сезоне они являются претендентами на чемпионское звание.

    – В первом тайме мы показали достаточно хорошую игру. К сожалению, не использовали свои голевые моменты. Соперник показал свой класс, забив нам гол в результате красивой комбинации. Во втором тайме мы уже не могли создавать такие же моменты, как в первом, и в таком же количестве. В целом, считаю, мы провели хороший матч, но соперник был сильнее.

    – Что сказали в раздевалке своим игрокам после матча?

    – Не было каких-то жестких речей. Это футбол. Мы не смогли использовать свои шансы. С уважением относимся к «Спартаку», он силен, и видно, что он будет бороться за первое место. Мы бы тоже хотели играть таким образом, чтобы вернуть команде успехи, которые у нее были раньше. Но, к сожалению, нам еще многого не хватает.

    – Уступая в счете, вы убрали с поля Маевского, заменив его на защитника Менсу. Почему?

    – Потому что хотели выдвинуть вперед Ямбере. Искали варианты усиления игры в атаке с учетом лимита, обязывающего использовать на поле пятерых россиян.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2016 08:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +889

      Krics 29 августа 2016, 20:01

      Адекватный коментарий не заинтересованного специалиста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Daxa09 29 августа 2016, 14:59

      С этим тренером Анжи точно за выживание не будет бороться если чуть сыграються у любого смогут очки отобрать вообще в этом году мне кажется за место в первой пятёрке будет много команд биться и Анжи думаю будет одной из этик команд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 09:13

      Слова которые вызывают уважение к тренеру.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Диктор 29 августа 2016, 11:53

      Полностью согласен, абсолютно точно и честно все сказал.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11