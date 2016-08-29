Зума может сменить «Челси» на «Шальке»

Защитник «Челси» Курт Зума может перебраться в Бундеслигу, где в его услугах заинтересован «Шальке». Клуб из Гельзенкирхена намерен арендовать 21-летнего игрока.

В настоящее время француз находится в лазарете, где проходит восстановление после разрыва крестообразной связки, что не позволяет ему помочь команде в матчах. В результате этого главный тренер «Челси» Антонио Конте может предоставить Зума возможность отправиться в аренду до конца нынешнего сезона.

Напомним, ранее итальянский специалист заявил, что продажа кого-либо из игроков не входит в его планы.