Каррера: «Спартак» состоит из настоящих мужиков»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Анжи» (2:0) дал оценку действиям своих подопечных.

«Уже отпраздновали успех, считаем это важной победой. Он доказывает, что «Спартак» есть в этом чемпионате. Эта команда состоит из настоящих мужиков. Мы совершили много ошибок в начале игры. Потом смогли занять свои позиции. Даже когда остались в меньшинстве, продолжали играть на победу», – сказал итальянец.