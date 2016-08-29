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    Каррера: «Спартак» состоит из настоящих мужиков»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Анжи» (2:0) дал оценку действиям своих подопечных.

    «Уже отпраздновали успех, считаем это важной победой. Он доказывает, что «Спартак» есть в этом чемпионате. Эта команда состоит из настоящих мужиков. Мы совершили много ошибок в начале игры. Потом смогли занять свои позиции. Даже когда остались в меньшинстве, продолжали играть на победу», – сказал итальянец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2016 00:08
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 29 августа 2016, 11:51

      очень хочется посмотреть на спартачей в играх с ЦСКА и Зенита и как после этх игр они привычно скатятся на свое закономерное 6е место и в следующем году очередой раз не выйдут в еврокубки

      0
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      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 29 августа 2016, 09:59

      до этой игры в Спартаке были не мужики ?

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil > pfrfhgfnmt 29 августа 2016, 11:12

      Аленичева уволили и всем игрокам яйца пришили

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 29 августа 2016, 09:53

      Каррера столько мужиков в одной команде не видел.

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 29 августа 2016, 09:51

      С победой. Зе луиш действительно открылся с неожиданной стороны и распасовщик хороший и в защиту пару раз очень удачно отходил. Так что так держать и дальше.

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 29 августа 2016, 09:17

      С победой! Зе луиш стал божить :) пас пяточкой - великолепен!

      3
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 29 августа 2016, 08:33

      Неожиданно однако!

      -3
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 29 августа 2016, 08:20

      С победой Неравнодушные!!!!!

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 августа 2016, 07:53

      В Спартаке мужики!
      За Спартак мужики!

      а за всякие конебомжовские проекты, девчонки кривоногие играют))))

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 07:51

      Прикольно .Чего это вдруг нет всяких БУГА ВУГА ,и прочей швали-потому что писать не о чем???? Спартак продолжает уверенно побеждать.Вот смотрите что будет,если Спартак отступится-налетят как шакалье.

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Диктор 29 августа 2016, 07:54

      им сейчас не до нас
      одни бухают с горя, других бабушки успокаивают)))

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Диктор 29 августа 2016, 08:38

      Не накликай. А то сейчас припрется про навоз писать и бугагакать.

      3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 29 августа 2016, 07:26

      С победой Спартак!!!

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