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    Зобнин, Фернандо и Джано начнут матч с «Анжи» с первых минут

    Стали известны стартовые составы махачкалинского «Анжи» и столичного «Спартака», которые сойдутся между собой в матче пятого тура Премьер-лиги. Тренерский штаб красно-белых выставил с первых минут всех сильнейших.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Промес, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Пуцко, Кутин, Ромуло, Попов, Зуев, Мельгарехо, Мелкадзе.

    «Анжи»: Беленов, Мусалов, Тигиев, Гасанов, Лазич, Ямбере, Георгиевский, Эбисилио, Маевский, Бериша, Будковский.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Шандао, Жиров, Белов, Менса, Мкртчян, Газимагомедов, Амаду Тиджани, Щербак, Обертан.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 20:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 28 августа 2016, 21:27

      Удачи нам!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 28 августа 2016, 21:05

      Ждем победы Спартака!

      4
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