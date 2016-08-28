Рейнгольд: «Лодыгину не место в «Зените». Ни класса, ни вратарской школы»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об отсутствии в стартовом составе «Зенита» на матч 5-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0) Юрия Лодыгина. Отметим, что его место занял Михаил Кержаков.

– Юрий Лодыгин потерял доверие Луческу?

– Лодыгину вообще не место в «Зените». Я давно говорил, что он не игрок для такой команды. Ни класса, ни вратарской школы. Это дело время, когда он окончательно потеряет место в основном составе. Я сравниваю его с Вячеславом Малафеевым – это небо и земля. Кержаков же два раза до мяча дотронулся. В игру он не вступал. Желаю ему успеха и стать основным вратарем.