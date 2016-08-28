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  • Рейнгольд: «Лодыгину не место в «Зените». Ни класса, ни вратарской школы»

Рейнгольд: «Лодыгину не место в «Зените». Ни класса, ни вратарской школы»

28 августа 2016, 15:21
8

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об отсутствии в стартовом составе «Зенита» на матч 5-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0) Юрия Лодыгина. Отметим, что его место занял Михаил Кержаков.

– Юрий Лодыгин потерял доверие Луческу?

– Лодыгину вообще не место в «Зените». Я давно говорил, что он не игрок для такой команды. Ни класса, ни вратарской школы. Это дело время, когда он окончательно потеряет место в основном составе. Я сравниваю его с Вячеславом Малафеевым – это небо и земля. Кержаков же два раза до мяча дотронулся. В игру он не вступал. Желаю ему успеха и стать основным вратарем.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий Рейнгольд Валерий
Комментарии (8)
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marslond
1472392495
Когда играл хорошо говорили о первом номере в сборной, начал ошибаться не уровень.
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mik1954
1472395519
К сожалению у Юры ошибки системные, некий комплекс Нойера, только тот может так играть, а Лодыгин нет....
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Бриг
1472396086
А кого брать? В России с вратарями стало плоховато
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mgordeev
1472397311
Как же я люблю поддержку, которую оказывают наши многоуважаемые эксперты во время спада у игрока.
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hunta
1472402793
У Лодыгина реально нет школы, данные есть, школы - нет.....
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Обер-КанцлерЪ
1472409094
От любви до ненависти один шаг...
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Lilipyt
1472412086
Рейнгольда лихорадит! Считать второго лучшего вратаря в России хуже М. Кержакова, нуууу это совсем... Сейчас Луческу присматривается к игрокам и хочет знать на кого можно рассчитывать дальше. Соперник был не сильный и можно было просмотреть резервного вратаря. Как будут сильные клубы Лодыгин встанет в ворота и к гадалке не ходи.
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