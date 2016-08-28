Бокий: «Предлагал «Спартаку» подписать молодого Компани»

Бывший селекционер «Спартака», ныне входящий в тренерский штаб «Анжи», Александр Бокий отметил, что в свое время предлагал «красно-белым» Венсана Компани, только начинавшего карьеру в «Андерлехте».

«В «Спартаке» занимался именно селекционной работой. Объездил российские регионы, зарубежные страны. Я ездил, писал отчеты, давал рекомендации, но, если честно, всех игроков, по которым давал положительные характеристики, почему-то не воспринимали.

Например, Венсана Компани. Ему было 19-20, он только начинал в «Андерлехте». Поразило, что человек с высоким ростом обладает такой быстротой, резкостью, отлично играет в пас. Я сделал отчeт, сказал, что этот игрок усилит команду. Думаю, он сам согласился бы на переезд в Москву», – заявил Бокий.