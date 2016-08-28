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Бокий: «Предлагал «Спартаку» подписать молодого Компани»

28 августа 2016, 10:52
11

Бывший селекционер «Спартака», ныне входящий в тренерский штаб «Анжи», Александр Бокий отметил, что в свое время предлагал «красно-белым» Венсана Компани, только начинавшего карьеру в «Андерлехте».

«В «Спартаке» занимался именно селекционной работой. Объездил российские регионы, зарубежные страны. Я ездил, писал отчеты, давал рекомендации, но, если честно, всех игроков, по которым давал положительные характеристики, почему-то не воспринимали.

Например, Венсана Компани. Ему было 19-20, он только начинал в «Андерлехте». Поразило, что человек с высоким ростом обладает такой быстротой, резкостью, отлично играет в пас. Я сделал отчeт, сказал, что этот игрок усилит команду. Думаю, он сам согласился бы на переезд в Москву», – заявил Бокий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Компани Венсан
Комментарии (11)
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AnayTMN
1472371389
Слава богу, что не взяли. Спасли карьеру
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Krics
1472372024
Если бы, да как бы.
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Grelas
1472373768
Повезло же Компани, просто пронесло.
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Lilipyt
1472373853
Тупое руководство топит клуб в ФНЛ. И транферы ебанутые, у нас лимит так на распродаже Динамо хрен кого купили. Странно.... Хотят, что ли найди звезду за бесплатно?!
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AlMann
1472375632
Повезло Венсану - остался человеком. А ведь мог бы свиньей стать ...
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nik55
1472376507
Александр Бокий --пиар
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Врач Зенита
1472376824
Главное, в мой бомжатник не попал.)) В моем загнивающем клубике, все теряют мастерство...
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ufos73
1472377919
Каждый клуб рассматривает по сотне игроков в год, и если Бокий, один раз попал пальцем в небо, и то похоже случайно, это еще ни чего не значит...
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спартач 23рус
1472379192
если он такой классный специалист что он делает в анжи .не в обиду дагестанцам
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Untitled-1
1472383175
пусть еще список игроков приведет, которых предлагал. сколько среди них стоящих игроков? Если он предложил 100 человек, а сейчас слышно только про одного, то и нафиг такие советы. Я тоже могу всех подряд предлагать и 1 из 100 наверняка будет новым месси!
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