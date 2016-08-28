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    Перейра: «При своих болельщиках мы просто обязаны побеждать «Локомотив»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра в преддверии матча с «Локомотивом» в 5-м туре РФПЛ поделился своими ожиданиями от игры.

    «Игры против «Локомотива» нам даются очень тяжело. Почему так происходит? Не знаю. Но уверен, что сейчас соперник приедет к нам очень серьезно мотивированным, поскольку на старте он растерял много очков. Мы же должны продолжать гнуть ту линию, которой придерживались во всех домашних матчах этого сезона – играть агрессивно в атаке, забивать мячи, причем чем больше, тем лучше. При своих болельщиках мы просто обязаны побеждать!», – заявил Перейра.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    28.08.2016 09:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 28 августа 2016, 11:36

      Болею за Локомотив, но Краснодар классная команда, которую свиньи выиграли случайно. Будет боевая ничья!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 28 августа 2016, 11:02

      Верим в Локомотив!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 28 августа 2016, 10:25

      Жаль, Тихонов ушел, нападение стало однообразное.

      0
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      Рейтинг: +504

      alex-76 28 августа 2016, 10:03

      Игра покажет.....
      Удачи "Локо"!

      4
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