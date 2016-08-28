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    МЛС. «Ди Си Юнайтед» забил шесть мячей в ворота «Чикаго»

    В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Ди Си Юнайтед» на своем поле разгромил «Чикаго». В ворота гостей влетели шесть мячей, три из которых на счету Патрика Маллинса.

    МЛС. Регулярный чемпионат
    Филадельфия – Спортинг – 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 – Алберт, 67; 2:0 – Барнетта, 90+2
    Удаления: Медранда (Спортинг), 59; Эспиноса (Спортинг), 87
    Ди Си Юнайтед – Чикаго – 6:2 (3:2)
    Голы: 1:0 – Акоста, 25; 1:1 – де Леув, 31; 2:1 – Маллинс, 40; 3:1 – Маллинс, 45+1; 3:2 – Кочиш, 45+2; 4:2 – Ньярко, 51; 5:2 – Маллинс, 74; 6:2 – Дэлеон, 89
    Удаление: Тьям (Чикаго), 34
    Торонто – Монреаль – 0:1 (0:0)
    Гол: 0:1 – Пьятти, 73
    Удаление: Маллес (Монреаль), 43
    Коламбус – Сан-Хосе – 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – Финли, 32; 2:0 – Мерам, 84 (пенальти)
    Хьюстон – Даллас – 1:3 (1:0)
    Голы: 1:0 – Алекс, 19; 1:1 – Диас, 59 (пенальти), 1:2 – Барриос, 60; 1:3 – Барриос, 79
    Лос-Анджелес Гэлакси – Ванкувер – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 07:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 августа 2016, 11:26

      Барриос радует. Штампует, как и в былые годы.

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      Рейтинг: +15

      svetlyj 28 августа 2016, 09:42

      Не ожидал такого разгрома от Ди Си

      0
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 28 августа 2016, 08:40

      оказывается ещё есть люди которые МЛС интересуются? что аж результаты на 1 строку бомбардира выносят!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > talgatnurzhanov2006 28 августа 2016, 09:56

      Смысл интереса МЛС-конкурс прогнозов, да и европейских футболёров там не мало

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