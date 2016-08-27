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    «Ростов» близок к подписанию игрока «Скендербеу» за один миллион

    Полузащитник «Скендербеу» Лиридон Латифи может продолжить карьеру в «Ростове». Об этом сообщает издание GazetaOlle.

    По информации источника, сделка почти оформлена и очень близка к завершению. «Ростов» заплатит за Латифи один миллион евро, и этот трансфер станет самым дорогим в истории чемпионата Албании.

    В минувшем сезоне Латифи сыграл за «Скендербеу» 32 матча во всех турнирах, включая и две игры Лиги Европы против «Локомотива». Футболист отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 675 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 22:21
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 28 августа 2016, 15:13

      Бердыев и из Дзюбы сделал бы настоящего игрока,главное Ростову Бердыева вернуть и вопрос с финансами разрешить

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 августа 2016, 13:38

      Ростову еще надо усилятся и нападающим, играют на максимуме))

      -1
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 28 августа 2016, 10:48

      Хороший трансфер. Игрок под основу с перспективой дальнейшего роста.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 августа 2016, 04:12

      "Может", а может и не может. Сначала Бердыева вернуть, потом снять запрет на регистрацию игроков (привет Саввиди).

      А вот тогда уже может и не "может" будет.

      0
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      Рейтинг: +256

      Ris > FanatSerj 28 августа 2016, 07:16

      Позавчера сняли запрет

      2
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Ris 28 августа 2016, 12:09

      растолкуй тему!!! что за запрет был?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семечкин 28 августа 2016, 13:02

      Если есть долги,клуб не может покупать новых игроков

      1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > андрей андреев 28 августа 2016, 13:36

      спасибо, понял

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 28 августа 2016, 03:53

      Ростсельмаш, СКА Ростов, Уральские и Сибирские команды при СССР были местом ссылки звёзд советского футбола. Звёзды отдают свою энергию, там где присели отдохнуть. И именно на них держится наш современный РФутбол. На терпении, закалке и воле к победе. Не грустите, друзья, все команды хороши - пусть будет побольше наших честных и умных игроков . И игра -как праздник, а не битва до крови. С ув.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Дон Посей 28 августа 2016, 13:04

      Ну не скажите..А Андреев,Заваров,тот же Понедельник

      0
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      Рейтинг: +10

      g54hh 28 августа 2016, 03:44

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/ArACV

      0
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 28 августа 2016, 01:07

      тогда купи)))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2016, 00:29

      На перспективу, норм, как в своё время Азмуна нашли в каком-то ауле, так возможно и этот игрок выстрелит в ближайшем будущем

      4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 28 августа 2016, 00:26

      Бавария в ужасе...

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 28 августа 2016, 00:01

      А этот Скендербеу по русски понимает?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > DIDI 23 28 августа 2016, 13:05

      Главное,что бы по туркменский понимал

      -1
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