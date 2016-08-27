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    Петраков: «В ворота ЦСКА не поставили 120-процентный пенальти»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился своими впечатлениями от матча против ЦСКА (0:1).

    «Мы не бросили играть, после гола мы владели инициативой, создавали неплохие моменты. И момент, который создал Валерий Чуперка – считаю, что там был пенальти не на 100 процентов, а на 120. Мне было очень хорошо видно, как игрок ЦСКА сыграл в опорную ногу Чуперке, который входил в штрафную площадку.

    И мы, если брать по игре, может, чисто позиционно, территориально какую-то инициативу отдали в первом тайме, во втором мы вообще и инициативы ЦСКА не дали. Не знаю, как бы сложился матч, если бы не момент, когда нам забили мяч – я считаю, что это ошибка вратаря, который мог принять три-четыре различных варианта», – заявил Петраков.

    Источник: ТАСС

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    27.08.2016 18:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 29 августа 2016, 15:12

      не было пенальти

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 28 августа 2016, 19:00

      Хватит ныть

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 августа 2016, 11:15

      Был 11-метровый, только судьи как всегда перестраховываются. На ничью точно Томь наиграла.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 28 августа 2016, 09:40

      Вымученные "победы" в РФПЛ потом заканчиваются позором ЛЧ...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 августа 2016, 09:28

      Гол-это чистый ляп вратаря! Так отбивают мячи только 10-летние ребята! А профи-либо кулаки поставил бы, либо на угловой перевел, что более профессионально. А пеналь был! Просто судья испугался его поставить на последних минутах! Видимо хочет еще "поработать"!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 августа 2016, 20:55

      С одной камеры хрен поймешь, то ли там в мяч игра сначала была, то ли в ногу упорол потом мяч выбил. Арбитр обоссытся такое назначать, ему еще работать хочется.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 августа 2016, 20:46

      Где видос? ладно пойду поищу, а вообще то достало когда и Зеньку и ЦСКА за уши тянут, а потом они обкакиеваются в еврокубках из за того что там нейтрально судят. А потом и сборная состоящая из этих же игрочишков чмокает на евро и не могут даже что то противопоставить обычной боевитой команде, как Словакия или Уэльс.
      Тошнотворные моменты РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 27 августа 2016, 23:29

      100%

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 августа 2016, 20:31

      Коняшки как всегда на судейском отскоке... Все 11 очков набрали при помощи судьишек...

      3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 19:49

      эту тему уже нужно принять как должное и не поднимать лишний раз

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 августа 2016, 18:59

      Ну это же команда Гинера.

      5
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