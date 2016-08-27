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    В «Рубине» не спешат делать выводы по работе Грасии

    Министр спорта Татарстана и член попечительского совета «Рубина» Владимир Леонов прокомментировал выступления команды в начале сезона под руководством нового тренера Хави Грасии.

    «Сложно пока объективно делать какие-то выводы в силу того, что полностью поменялся тренерский штаб, в команде достаточно серьезные обновления. Однозначно какие-то выводы делать рано, нужно смотреть, как будет дальше, надо сплотиться команде, тренеру влиться в чемпионат и по окончании первого круга встрепенуться и провести анализ. Но верим, надеемся, что доверие, которое было оказано главному тренеру, будет оправдано в ближайших турах, и команда с каждым туром будет прибавлять.

    Спорт есть спорт, это только начало сезона, будем смотреть в динамике. Понятно, что как болельщику и обывателю хочется сразу побед, но сейчас сложилась такая ситуация и будем надеяться, что в ближайшие туры команда преобразится. Сегодня уже вырисовывается рисунок, есть направления, которые радуют, и результат, думаю, должен прийти», – заявил Леонов.

    Источник: ТАСС

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    27.08.2016 16:48
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