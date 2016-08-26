Гарин: «Если Семин пригласит в «Локомотив», из Брянска пойду хоть пешком»

Экс-нападающий «Локомотива» Олег Гарин выразил радость по поводу возвращения Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников. По его мнению, назначение 69-летнего специалиста является правильным шагом. При этом бывший игрок красно-зеленых, что и сам хотел бы поработать в структуре родного для него клуба.

«В «Локомотив» меня в 90-е приглашал Юрий Павлович, я очень рад, что он вернулся. Давно это надо было сделать, решение правильное. Некоторые считают, что время Семина ушло? Это его родной клуб. Все, что есть сегодня у «Локомотива», – это его заслуга и Валерия Николаевича Филатова. Не говорю, что железнодорожники сразу начнут играть в другой футбол. Семину нужно время для спокойной работы, тем более сейчас у него помощники – все ребята, с которыми мы вместе играли. Надеюсь, что все получится, плюс болельщики пойдут на трибуны.

Хотел бы я сам вернуться в систему «Локомотива»? С большим удовольствием бы поработал в структуре клуба. Как и «Океан» из Находки, «Локомотив» – это мой родной дом. Позвонит Семин – хоть пешком готов идти из Брянска, где сейчас живу», – сказал Гарин.