Ерохин: «Ростов» в Лиге чемпионов будет получать удовольствие от игры»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, в результате которой донской команде достались «Атлетико», «Бавария» и ПСВ.

«Все соперники очень сильные, особенно «Атлетико», который играл в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, и чемпион Германии «Бавария». Нам придется тяжело, но будем выходить на каждый матч, получать удовольствие от игры и стараться показать достойный футбол. Верим, что «Ростов» не станет аутсайдером группы», – заявил Ерохин.