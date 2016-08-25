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    Саввиди продолжит спонсировать «Ростов»

    Компания «Группа Агроком», председателем совета директоров которой является Иван Саввиди, продолжит спонсировать «Ростов».

    «Сохранить в пятилетнем бюджете компании статью расходов на спонсорскую поддержку футбольного клуба «Ростов» с принятием окончательного решения о сумме поддержки на сезон-2016/17 после определения стратегии развития клуба его учредителем», – говорится в сообщении.

    Кроме того, «Группа Агроком» потребовала от «Ростова» не допускать дискредитацию компании со стороны сотрудников клуба. Ранее с критикой в адрес Ивана Савиди выступил бывший тренер донской команды Курбан Бердыев.

    Источник: ТАСС

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    25.08.2016 21:22
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +483

      headdevil 26 августа 2016, 12:22

      Все хотят Ростов теперь. 1,5 года назад все отрекались, а теперь хотят, ушлые псы.

      1
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      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > headdevil 26 августа 2016, 12:33

      ещё через 1.5 года "всё вернётся на круги своя", если,Бердыев не вернётся ....
      1.-уйдёт в клуб РФПЛ- за ним пойдёт "старый Рубин"( Азмун, Нобоа, Навас....)
      2.- останется без клуба- Азмуна с Нобоа перекупят в Европу...да и остальные не зацепятся надолго, а если ещё покажут игру в ЛЧ, за которую не будет стыдно, то и вовсе....

      0
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      ...
      Рейтинг: +483

      headdevil > семечкин 26 августа 2016, 12:55

      Я думал, что все закончится уже этим летом. Дело в другом- когда сезон еще не начался- руководству и спонсорам было наплевать на команду, а теперь 30 млн за групповой этап- и у команды отбирают больше половины денег в казну клуба (читай- в карман). Хотя заслуга результата- 100% Бердыева и 15 отчаянных игроков.

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин > headdevil 26 августа 2016, 13:55

      к моему стыду, я не знаю всех тонкостей этих финансовых дел, но позавчера на трибуне телевизионщики "светили" вип-персон, я думаю, ростовских.... может что-то можно поправить, ведь наверняка в Ростове третий день только за это и пьют во всех пивных....

      1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 26 августа 2016, 08:47

      Саввиди не бросит команду, он патриот Ростова. Зря Вы.

      3
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      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > Kurp 26 августа 2016, 10:43

      ВНОВЬ СТАЛ ПАТРИОТОМ, КОГДА ЗАБРЕЗЖИЛА ПЕРСПЕКТИВА,да и кроме перспективы реальное бабло упало за ЛЧ.....
      ЖУЧИЛА ОН, а не патриот...

      -1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 26 августа 2016, 08:01

      Ваня - ты натуральная барыга.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 августа 2016, 05:34

      Проснулся спонсор хреновый, у Ростова должен быть достойный команде сильный спонсор...

      2
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      Рейтинг: +331

      NapaS 25 августа 2016, 23:12

      Если не на словах будет спонсировать, тогда хорошо.

      1
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      Рейтинг: +42

      alboro > NapaS 26 августа 2016, 00:48

      Спонсировать, спонсировать, .....30000 на стадионе, купить акции и все финансирование...

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 августа 2016, 23:10

      Лучше бы с Ротенбергами как то договорились, там конечно тоже все хитрожопо, но хоть денег бы нормально дали. А тут выделят три рубля и будет Саввиди пяткой себе в грудь бить, еще и не покричишь на стадионе кто пес.

      3
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      Рейтинг: +42

      Sergei1968 25 августа 2016, 23:07

      конечно ростов вышел в группу значит денежныи бонус уефа уже заработал.тут он сразу взялся за команду аферист.

      6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 августа 2016, 23:00

      Сука! Простите за мат. За что нам это все?

      4
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 25 августа 2016, 23:09

      Россия,мать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 23:41

      ГОЛОС,ГУСЬ!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 23:47

      Нахрена нужен звенит, если они при бюджете в 10 раз больше Ростова не могут даже в ЛЕ выйти? Зачем этот позор стране? Где ваш стадион? Почему ваши фанаты пиротехнику в заднице носят?

      8
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Аликерич 26 августа 2016, 00:01

      ты что гусю вопросы задаёшь?
      он информацию, как на Плюке поцаки с читланами через "гага" передавать может... на этом языке только он и ещё одна пизда в шапочке говорить могут....

      6
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 25 августа 2016, 22:22

      Тут не надо придумывать.Если бы Он.Я лично не верью Он погнался ЗА деньгами.Я давнооо знаю ЕГО еще с КАЙРАТА.Скорее У него НЕТ денег .А так .....УДАЧИ БЕКЕЕЧ В ЛИГЕ! МЫ С ВАМИ ! НО ВЫ создали команду которая без "ВАС" Могут Выйрать медаль....

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan > Go-o-ol 25 августа 2016, 22:59

      и что там было, в Кайрате?

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 августа 2016, 21:48

      ага, как в ЛЧ вышли, так захотели спонсорами быть за те же деньги, что раньше.

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