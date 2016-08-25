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    Веркаутерен: «Говорили с Черчесовым о том, как сделать российский футбол лучше»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о встрече с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    «О чeм шел разговор со Станиславом Черчесовым? Это секрет. Мы не говорили с ним о чем-то особом, это должно остаться между нами. Мы думали над тем, как сделать русский футбол лучше. Он говорил о том, что собирается изменить в российском футболе. Надеюсь, это как-то привнесет вклад в хорошее выступление сборной России на чемпионате мира в 2018 году», – сказал Веркаутерен.

    Источник: YouTube

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    25.08.2016 16:07
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