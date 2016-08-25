Семин не хочет возвращаться в «Локомотив», если клуб возглавит Бердыев

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин в ближайшее время может стать вице-президентом красно-зеленых. Помешать этому может лишь назначение на пост главного тренера московской команды Курбана Бердыева.

Сообщается, что Семин поставил перед «Локомотивом» ультиматум. 64-летний специалист готов вернуться лишь в том случае, если клуб откажется от услуг Бердыева.

По информации источника, руководство железнодорожников серьезно задумалось над этим вопросом.