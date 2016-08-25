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    Семин не хочет возвращаться в «Локомотив», если клуб возглавит Бердыев

    Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин в ближайшее время может стать вице-президентом красно-зеленых. Помешать этому может лишь назначение на пост главного тренера московской команды Курбана Бердыева.

    Сообщается, что Семин поставил перед «Локомотивом» ультиматум. 64-летний специалист готов вернуться лишь в том случае, если клуб откажется от услуг Бердыева.

    По информации источника, руководство железнодорожников серьезно задумалось над этим вопросом.

    Источник: Life

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    25.08.2016 15:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 августа 2016, 07:34

      Бред какой то.Они уважают друг друга и не раз об этом заявляли.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 августа 2016, 00:52

      Личная неприязнь что-ли?

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 августа 2016, 20:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шлокомотив еще там че то выбирают ))) Я понял, что у клуба нет и не будет будущего, когда презиком стала оленька. У боссов мозгов видимо совсем нет.

      -7
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Алексей1988 25 августа 2016, 23:44

      Алешенька, я конечно понимаю, что ты идиот, но Смородской в клубе уже нет.

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Аликерич 26 августа 2016, 05:48

      ты кусок дебила, я знаю, что ее уже нет в клубе. Сам факт, что боссы взяли в презики бабу, которая далеко от футбола, показывает, что у боссов нет мозгов. И у тебя тоже )))))

      -1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 25 августа 2016, 20:13

      А Сёмин случайно заодно не сказал, кто должен стать главным тренером?

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 25 августа 2016, 18:25

      Учитывая, что Сёмин по факту один из создателей "Локо", каким мы знаем этот клуб сейчас, желает Локо только хорошего. Это факт. Значит, Сёмин знает о Бердыеве что-то, что не пойдёт на пользу "Локомотиву".

      3
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 25 августа 2016, 17:54

      Распродажа еще не закончилась ?

      0
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 25 августа 2016, 16:58

      Я за Локо, но здесь новое руководство жмет деньги и следствие этого локомотив опять в середине.Им не интересен результат, им важно себе по больше оторвать. Стройте пожалуйста команду и болельщики сами потянутся.Бердыев и еще пару хороших игроков на сезон нужно, если нет , то опять в ж...

      4
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик > Тима 88 25 августа 2016, 19:36

      Ты не прав. С Бердыевым расходы возрастут в два раза и финансовый фэйр-плей отправит Локо вслед за Динамо.

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 августа 2016, 16:49

      По ходу Сёмина бортанут.

      -1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 августа 2016, 16:40

      Что за детский сад?

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 25 августа 2016, 16:23

      Я, конечно, всей душой люблю Палыча и благодарен ему за все, что он сделал для клуба, но он уже приходил второй раз и результата не было, а я, как и многие болельщики Локо, устал от того, что команда из года в год болтается в середине таблицы и жду борьбы за чемпионство, а Бердыев - это тот тренер, который умеет показывать результат.

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