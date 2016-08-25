Гранквист: «Готов провести всю свою карьеру в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что готов выступать за быков всю оставшуюся спортивную карьеру.

«Были ли у меня предложения от «Зенита» и «Ромы» зимой? Да, представители нескольких клубов встречались с моими агентами и пытались что-то организовать. Но никакой определенности не возникало, поэтому сейчас нет смысла вдаваться в подробности. Основная причина, почему я до сих пор остаюсь в «Краснодаре», – руководство дало понять, что во мне заинтересовано и не хочет никуда отпускать. Я тоже доволен тем, где выступаю, своей ответственностью как капитана. Меня все устраивает. «Краснодар» – та команда, где готов завершить карьеру. Почему бы и нет?», – заявил Гранквист.