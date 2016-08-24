Пейчинович: «Дзюбе очень далеко до Ибрагимовича»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, ранее выступавший во Франции за «Ниццу», рассказал об игре против Зланата Ибрагимовича.

– Как именно Златан Ибрагимович провоцирует соперников во время матчей?

– Он может регулярно бить тебя: не настолько, чтобы это кто-то заметил и показал карточку, но болезненно. И судьи ничего не могли сделать. При этом он был лучшим, против кого я играл на взрослом уровне. Хотя во Франции было очень много сильных оппонентов. Хотя сейчас в Грозном, во втором туре, по словам арбитра, он показал мне вторую желтую карточку как раз за провокации. Никогда такого не видел, и это очень странно. Ни в Германии, ни во Франции это невозможно. Только здесь.

– Сколько нужно смелости, чтобы начать с ним ругаться?

– Ха-ха, он высокий и сильный, да. Но парни, игравшие с ним в Италии, рассказывали, что он хороший человек. И лишь на поле ведет себя подобным образом.

– В России есть высокий парень, который тоже постоянно со всеми спорит и ругается – Артем Дзюба.

– Вы хотите сравнить их? Нееет, Дзюбе до Ибрагимовича очень далеко.