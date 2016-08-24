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Пейчинович: «Дзюбе очень далеко до Ибрагимовича»

24 августа 2016, 14:29
11

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, ранее выступавший во Франции за «Ниццу», рассказал об игре против Зланата Ибрагимовича.

– Как именно Златан Ибрагимович провоцирует соперников во время матчей?

– Он может регулярно бить тебя: не настолько, чтобы это кто-то заметил и показал карточку, но болезненно. И судьи ничего не могли сделать. При этом он был лучшим, против кого я играл на взрослом уровне. Хотя во Франции было очень много сильных оппонентов. Хотя сейчас в Грозном, во втором туре, по словам арбитра, он показал мне вторую желтую карточку как раз за провокации. Никогда такого не видел, и это очень странно. Ни в Германии, ни во Франции это невозможно. Только здесь.

– Сколько нужно смелости, чтобы начать с ним ругаться?

– Ха-ха, он высокий и сильный, да. Но парни, игравшие с ним в Италии, рассказывали, что он хороший человек. И лишь на поле ведет себя подобным образом.

– В России есть высокий парень, который тоже постоянно со всеми спорит и ругается – Артем Дзюба.

– Вы хотите сравнить их? Нееет, Дзюбе до Ибрагимовича очень далеко.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Зенит Манчестер Юнайтед Дзюба Артем Ибрагимович Златан Пейчинович Неманья
Комментарии (11)
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апоголлл
1472039567
бесконечно далеко.
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Kulimen
1472040055
Дзюбрагимович - вот где сука уровень.
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sochi-2013
1472041223
"Он может регулярно бить тебя: не настолько, чтобы это кто-то заметил и показал карточку, но болезненно". Если это комплимент,то что же называется "гнилой подставой"?
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yurdin
1472042528
Сравнили х.. с пальцем.
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KK777
1472045145
СРАВНИЛ БРЕВНО С ФУТБОЛИСТОМ)) ГЫ-ГЫ-ГЫ
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XaXatyn
1472052981
Ну и сравнение конечно
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+50/-50
1472060097
Тоже мне сравнение. С одной стороны бомбардир, оставивший след в футболе и истории великих клубов - Аякс, Барса, Милан, Юве, Интер. С другой, футболист пытающийся достучаться до игры в футбол. В выше перечисленные клубы Дзюбу не взяли бы и "банку греть".
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Трувор
1472072205
Ну, оооочень далекоо...
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Beim
1472138953
Дзюбе и 10 жизней нне хватит для того что бы до расти хоть до сравнения с иброй
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