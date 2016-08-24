Александр Зотов: «Назначение Бердыева пошло бы «Спартаку» на пользу»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Зотов, ныне выступающий за московское «Динамо», поделился мнением о перестановках в тренерском штабе красно-белых.

– Наверняка следите за переменами в «Спартаке». На пользу они команде, по-вашему?

– Я на 99 процентов был уверен, что тренером туда придет Курбан Бердыев. И это наверняка пошло бы «Спартаку» на пользу. А сейчас посмотрим, Массимо Карреру пока никто толком не знает. Общался с бывшими одноклубниками, они говорят: очень много внимания тактике уделяет. И обороне. В матче с «Краснодаром» выиграли про делу. Но по одной игре судить тяжело.

– Зобнин сказал — итальянец сильнейший мотиватор.

– Это хорошо. Но и физически «Спартак» сейчас в порядке, было видно.

– Если бы знали, что в «Спартаке» сменится тренер, приняли бы весеннее предложение клуба продлить контракт?

– На тех условиях, что предложил «Спартак» – не уверен. И дело не в финансах — в отношении. Понял, что клуб на меня особо не рассчитывает. А это важный момент.