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    Александр Зотов: «Назначение Бердыева пошло бы «Спартаку» на пользу»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Зотов, ныне выступающий за московское «Динамо», поделился мнением о перестановках в тренерском штабе красно-белых.

    – Наверняка следите за переменами в «Спартаке». На пользу они команде, по-вашему?

    – Я на 99 процентов был уверен, что тренером туда придет Курбан Бердыев. И это наверняка пошло бы «Спартаку» на пользу. А сейчас посмотрим, Массимо Карреру пока никто толком не знает. Общался с бывшими одноклубниками, они говорят: очень много внимания тактике уделяет. И обороне. В матче с «Краснодаром» выиграли про делу. Но по одной игре судить тяжело.

    – Зобнин сказал — итальянец сильнейший мотиватор.

    – Это хорошо. Но и физически «Спартак» сейчас в порядке, было видно.

    – Если бы знали, что в «Спартаке» сменится тренер, приняли бы весеннее предложение клуба продлить контракт?

    – На тех условиях, что предложил «Спартак» – не уверен. И дело не в финансах — в отношении. Понял, что клуб на меня особо не рассчитывает. А это важный момент.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.08.2016 14:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 24 августа 2016, 18:20

      ссылку на Зотова измените админы..выходит на украинца

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2016, 17:42

      Поезд ушел уже, назначьте лучше Федуна, а еще лучше Мутко))

      -1
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