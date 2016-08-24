Ташуев: «Жоаозиньо? Неправильно раздавать паспорта всем подряд и приглашать в сборную»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «быков» Жоаозиньо в ближайшее время должен получить российское гражданство.

— Это благо в большей степени благо для «Краснодара», потому что лимит есть лимит. Олег Кононов получит возможность ставить футболиста, который сильнее на позицию в атаке, а не из-за паспорта. Что касается его перспектив в сборной, то они, на мой взгляд, выглядят туманными. Футболист сборной в первую очередь должен родиться в России, а родина Жоаозиньо — Бразилия. Так паспорта можно раздавать все подряд и приглашать в сборную, но это неправильно. Этим не нужно увлекаться, нужно готовить своих ребят.

— Стоит ли давать паспорта исключительно в интересах клубов?

— Поймите, это может увеличить конкуренцию для наших футболистов. Искусственно попадать в состав из-за российского паспорта — неправильно. В Евросоюзе нет понятия легионер, но мы не входим в ЕС. Однако каждый тренер хочет, чтобы в составе играли сильнейшие, а не люди с правильным паспортом.