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  • Ташуев: «Жоаозиньо? Неправильно раздавать паспорта всем подряд и приглашать в сборную»

Ташуев: «Жоаозиньо? Неправильно раздавать паспорта всем подряд и приглашать в сборную»

24 августа 2016, 13:39
8

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «быков» Жоаозиньо в ближайшее время должен получить российское гражданство.

— Это благо в большей степени благо для «Краснодара», потому что лимит есть лимит. Олег Кононов получит возможность ставить футболиста, который сильнее на позицию в атаке, а не из-за паспорта. Что касается его перспектив в сборной, то они, на мой взгляд, выглядят туманными. Футболист сборной в первую очередь должен родиться в России, а родина Жоаозиньо — Бразилия. Так паспорта можно раздавать все подряд и приглашать в сборную, но это неправильно. Этим не нужно увлекаться, нужно готовить своих ребят.

— Стоит ли давать паспорта исключительно в интересах клубов?

— Поймите, это может увеличить конкуренцию для наших футболистов. Искусственно попадать в состав из-за российского паспорта — неправильно. В Евросоюзе нет понятия легионер, но мы не входим в ЕС. Однако каждый тренер хочет, чтобы в составе играли сильнейшие, а не люди с правильным паспортом.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Жоаозиньо Ташуев Сергей
Комментарии (8)
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алекс88
1472035852
Скоро в сборной все русские будут черными
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Dinamo107
1472038376
пусть тренер сборной решает достоин тот или иной человек вызова в сборную.и желательно по игровым требованиям а не указке сверху..
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mig28
1472038812
Да ладно бы если это было действительно усилением..зачем набирать дрова?!)
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sochi-2013
1472040644
Если заиграет, как до травмы, то почему бы нет.
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Pеluan
1472051223
5
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Pеluan
1472051302
это лучший вариант для всех.. т.к. наши не умеют играть в футбол. .. пусть играют кто может
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477
1472061917
ташуев я бы у тебя паспорт отобрал а ему отдал! эксперт грёбаный
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SandersMax
1472468090
один из лучших игроков РФПЛ, так что заткнись старый кусок дерьма
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