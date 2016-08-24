Ващук: «Федуну не надо уходить из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук не считает, что владелец московского клуба Леонид Федун должен покинуть должность.

«В «Спартаке» где-то происходит сбой. Деньги вливаются достаточно большие, но выхода, как говорят в бизнесе, нет. Руководству надо просчитать, пересмотреть, найти какую-то поломку в этом большом моховике и решить вопрос. Иначе можно вечно закрывать глаза, находить оправдания и так далее. Все ждут от «Спартака» взлета, но у них ничего не получается. Вроде и по людям все нормально, но не выходит у клуба. Какой-то волшебной подсказки я дать не могу, руководители «Спартака» лучше меня знают, что им надо. Проблемы у команды уже давно, а раз Федун до сих пор на месте, значит, его все это устраивает.

Федуну не надо уходить из «Спартака». Человек же вливает деньги, вкладывает силы и средства, зачем ему уходить? Это же не Федун тренирует футболистов. Кто будет финансировать «народную» команду, если вдруг уйдет нынешний владелец?» – сказал Ващук.