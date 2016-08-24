Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ващук: «Федуну не надо уходить из «Спартака»

24 августа 2016, 09:14
11

Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук не считает, что владелец московского клуба Леонид Федун должен покинуть должность.

«В «Спартаке» где-то происходит сбой. Деньги вливаются достаточно большие, но выхода, как говорят в бизнесе, нет. Руководству надо просчитать, пересмотреть, найти какую-то поломку в этом большом моховике и решить вопрос. Иначе можно вечно закрывать глаза, находить оправдания и так далее. Все ждут от «Спартака» взлета, но у них ничего не получается. Вроде и по людям все нормально, но не выходит у клуба. Какой-то волшебной подсказки я дать не могу, руководители «Спартака» лучше меня знают, что им надо. Проблемы у команды уже давно, а раз Федун до сих пор на месте, значит, его все это устраивает.

Федуну не надо уходить из «Спартака». Человек же вливает деньги, вкладывает силы и средства, зачем ему уходить? Это же не Федун тренирует футболистов. Кто будет финансировать «народную» команду, если вдруг уйдет нынешний владелец?» – сказал Ващук.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ващук Владислав Федун Леонид
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1472021307
Думается мне, что нерабочая деталь механизма это родственники Федуна, которым Спартак нах.. не нужен они просто сидят и греют кармана...
Ответить
maior-60
1472023518
Учите русский язык - самый великий в мире! Моховик - это гриб и никакого отношения не имеет к маховику двигателя, который хотел привести автор статьи в качестве сравнения.
Ответить
С-Пб on-line
1472023634
Даже хо хол начал советовать срамтаку
Ответить
alboro
1472028238
акционировать надо клуб по типу Барсы - тогда она останется народной без кавычек
Ответить
franck_ribery
1472029033
Гнать его!!!
Ответить
Молчуновский
1472047407
Ващук: «Федуну не надо уходить из «Спартака. Если он уйдет, то другим клубам придется очень тяжело.»
Ответить
a-rakhmatov
1472049278
Умная мысля!!!!.......Федун свое уже отжил пусть идет к коням)))
Ответить
АртурZaСМ
1472056185
Странно новость о Спартаке , а гражданина vit1903 не видно...
Ответить
Главные новости
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
2
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
4
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
5
Все новости
Все новости
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
4
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
5
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
12
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
4
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+