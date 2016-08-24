Спаллетти: «Были шансы отыграться даже после двух удалений»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти уверен, что его команда могла отыграться в матче с «Порту» (0:3) даже вдевятером. Напомним, что встреча проходила в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. По ходу матча римляне получили две красные карточки и остались вдевятером.

«Были шансы отыграться даже после двух удалений, но два мяча в концовке все перечеркнули. Мы сделали много глупых ошибок, из-за которых футболисты «Порту» чувствовали себя комфортно. Думаю, в нас все будут кидать камни, тыкать пальцем, так что нужно закрыть уши, глаза и даже носы. Будем продолжать работать», – заявил он.