Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арустамян: «Чтобы бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов, у Бердыева один путь – «Локомотив»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян выразил мнение, что бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев должен возглавить «Локомотив».

    «Будет ли Бердыев в «Локомотиве»? Предсказать Бердыева я уже не берусь. Какие варианты у него есть в России, кроме «Локомотива»?

    Думаю, Бердыев понимает: чтобы себя реализовать, бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов в ближайшие годы, у него один путь после некрасивой истории со «Спартаком», и это «Локомотив», – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2016 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 24 августа 2016, 11:50

      Почему-то в Германии есть варианты - Дортмунд и т.д. может в консерватории что-то не так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 24 августа 2016, 11:39

      Когда уже отдохнёт этот Знаток-Оракул !! -каждый день несёт всякую муть , везде он был и всё знает !! --Арустамян ! -помолчи месячишко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 августа 2016, 09:22

      Пусть Пашинин с Лоськовым попробуют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 августа 2016, 08:08

      Как же эта мыльная опера достала уже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 24 августа 2016, 05:06

      про какое чемпионство лысый армянин твердит? всё давно в кабинетах расписано,и не факт что если бы бердыев возглавил локомотив то что то получилось.уж очень у у у бекиеча много "предложений" по развитию клуба.это ростов на всё согласился потому что деваться некуда,а клубы побогаче скоро его(бердыва) на порог пускать перестанут. мы ведь не знаем точно за что его из рубина выперли(то что в сми сказали это шапка айсберга) и с савиди он посрался(тоже подробностей никто не знает).так что молится на него преждевременно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 24 августа 2016, 00:18

      есть ощущения, что инсайды сам выдумывает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ice van Reed 24 августа 2016, 00:15

      Меня одного бесит эта балаболка с Матч ТВ?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 24 августа 2016, 00:05

      Прямо мессию сделали из Бердыя. Факт ли что затащил бы он Локо хотя бы в зону ЛЧ??

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 23 августа 2016, 23:30

      Я буду очень рад если он придёт в Локомотив.Мне абсолютно плювать кто придёт с ним в клуб или сколько он заработает на и в Локомотиве, главное что бы команда заиграла и стала чемпионом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > Munez89 24 августа 2016, 00:31

      Всей Москве нафиг не надо, что бы бердыев осваивал бюджет Москвы ради локо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2281

      Бриг 23 августа 2016, 23:28

      Да ладно! Ему и в ростове было неплохо!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11