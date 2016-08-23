Арустамян: «Чтобы бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов, у Бердыева один путь – «Локомотив»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян выразил мнение, что бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев должен возглавить «Локомотив».

«Будет ли Бердыев в «Локомотиве»? Предсказать Бердыева я уже не берусь. Какие варианты у него есть в России, кроме «Локомотива»?

Думаю, Бердыев понимает: чтобы себя реализовать, бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов в ближайшие годы, у него один путь после некрасивой истории со «Спартаком», и это «Локомотив», – сказал Арустамян.