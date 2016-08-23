Гвардиола и Харт выяснили отношения на тренировке

На сегодняшней тренировке «Манчестер Сити» голкипер Джо Харт и главный тренер Хосеп Гвардиола позволили себе вступить в небольшую словесную перепалку. Во время занятия страж ворот и наставник «горожан» перебросились несколькими фразами на повышенных тонах.

Отметим, испанский специалист не рассчитывает на 29-летнего вратаря как на игрока основного состава. В связи с этим «Сити» уже практически договорились с «Барселоной» о трансфере чилийца Клаудио Браво.

Недавно Гвардиола заявил, что не намерен препятствовать уходу Харта из клуба в случае желания самого голкипера.