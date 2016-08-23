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Гвардиола и Харт выяснили отношения на тренировке

23 августа 2016, 15:59
24

На сегодняшней тренировке «Манчестер Сити» голкипер Джо Харт и главный тренер Хосеп Гвардиола позволили себе вступить в небольшую словесную перепалку. Во время занятия страж ворот и наставник «горожан» перебросились несколькими фразами на повышенных тонах.

Отметим, испанский специалист не рассчитывает на 29-летнего вратаря как на игрока основного состава. В связи с этим «Сити» уже практически договорились с «Барселоной» о трансфере чилийца Клаудио Браво.

Недавно Гвардиола заявил, что не намерен препятствовать уходу Харта из клуба в случае желания самого голкипера.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Харт Джо Гвардиола Хосеп
Комментарии (24)
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папа сибиряк
1471957908
Харт свой "уровень" показал на Евро, как весьма среднего голкипера так и обычного быдла (когда проигрывая нецензурно кричал об Исландцах)
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Сергей Свояк
1471958199
Опять высосали из пальца...
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zra78
1471958682
Ну не хрена словесная перепалка,дети в дет садике круче разбираются
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Grelas
1471958867
Выясняли отношения? Тю, даже никто никому не втащил. Какая-то светская беседа за чашечкой чая. Daily Mail такое серьезное СМИ.
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Ker0s
1471960469
Никогда не нравился этот врОтарь.
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FanatSerj
1471961599
пффффффффф вот я бы посмотрел как Денисов с Черчесовым за рубились, вот это я думаю было перепалка, а это какой то "привет, привет, пака, пока, а погоди точно пока? да пока."
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Томь вперёд
1471966519
С заголовком как всегда отожгли!
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TY13R
1471966709
вот так Гвардиола загубил Роналдиньо, самого выдающего игрока планеты, на тот момент что Роналдо что Месси ещё писюнами были... так что Харт не первый кто попал под Гвардиоловский каток по карьере...
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шеффилд таун
1471968137
ПИДОРЮГА ИСПАНСКИЙ!!!!
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Protosser
1472021644
Ну Харт - типичный англичанин, Пеп - типичный испанец.. У них - контры в крови)
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