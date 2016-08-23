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    Маурисио: «Не поступил бы также как Промес с Данни»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио отметил, что не винит хавбека «Спартака» Квинси Промеса в умышленном нанесении травмы игроку петербургской команды Данни в поединке второго круга прошлого розыгрыша РФПЛ (5:2). Напомним, после столкновения с голландцем, игрок сине-бело-голубых получил разрыв крестообразных связок и выбыл из строя на срок до девяти месяцев.

    «Я был на поле, когда Данни получил травму. Скажу так: я бы не поступил так, как Промес. Но сразу оговорюсь: ситуация развивалась молниеносно, все решалось в доли секунды. Уверен, Промес не ожидал, что травма нашего капитана окажется столь серьезной.

    Футбол – контактный вид спорта, мы всегда рискуем, выходя на футбольное поле. Я лично не испытываю к Промесу никакого негатива. Знаю голландца как отличного игрока и ни в коем случае не буду стараться ему навредить. Убежден, так же рассуждают и мои партнеры», – сказал Маурисио.

    Источник: Бобсоккер

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    23.08.2016 15:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11214

      alp 23 августа 2016, 21:41

      одного спартаковского копченого Бог уже наказал. то же самое будет и с этим

      -1
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 23 августа 2016, 20:09

      Хорошо помню тот момент - умысла в действиях Промесса не было. Данни не повезло, но такова жизнь. Не хочет ли Моурисио сказать, что он будет убирать ноги в стыках?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7992

      nik55 23 августа 2016, 19:18

      Маурисио тупой как все бомжи я бы не поступил так, как Промес а как поступил ?

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 августа 2016, 17:59

      Там эпизод был коих происходит десятки, если не сотни в туре, и то что в итоге это обернулось такой травмой никто и близко не мог предполагать... Плюс, наверное травматичность Данни сказалось в большей мере нежели самое нарушение, т.к. как правило после таких эпизодов все спокойно бегают и играют в футбол...

      7
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      Рейтинг: +3536

      momwig_ 23 августа 2016, 17:27

      Как понесло парня... Промес - костолом, ага. Осень на носу, с деревьев ЛОЛики осыпаются.

      2
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      Рейтинг: +76

      takca 23 августа 2016, 16:24

      Я бы так не поступил . После моих подкатов игроки вообще прощаются с футболом сказал самый грубый полузащитник лиги.

      2
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > takca 23 августа 2016, 17:02

      Самый грубый??? ты тара сова забыл, а са медов ангел? пизде Ц ты аналитик херов

      2
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      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > С-Пб on-line 23 августа 2016, 17:23

      Тарасов-то грубый, это есть, да и позиция такая, а "са медов" тут причём?)

      -1
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      Рейтинг: +68

      солмон > takca 23 августа 2016, 17:24

      Давайте еще велика вспомним

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > РМЗ 24 августа 2016, 08:34

      да за твоё поведение лож ить тебя надо, долбай оба

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > VVM1964 24 августа 2016, 08:35

      ой млять, про газпром ещё забыл написал, ущерб

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > VVM1964 24 августа 2016, 10:19

      срыгнул, молодца!

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