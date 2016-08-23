Софийский ЦСКА намерен пригласить Гончаренко на пост главного тренера

По информации 24chasa.bg, наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может продолжить карьеру в софийском ЦСКА. Руководство болгарского клуба рассматривает специалиста в качестве основного кандидата на должность главного тренера.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что 39-летний белорус может покинуть должность наставника башкирской команды по причине неудовлетворительных результатов на старте сезона. В преемники ему прочат рулевого сборной Болгарии Ивайло Петева. Впрочем, уже последовало опровержение данной информации генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.