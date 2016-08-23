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Софийский ЦСКА намерен пригласить Гончаренко на пост главного тренера

23 августа 2016, 14:19
6

По информации 24chasa.bg, наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может продолжить карьеру в софийском ЦСКА. Руководство болгарского клуба рассматривает специалиста в качестве основного кандидата на должность главного тренера.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что 39-летний белорус может покинуть должность наставника башкирской команды по причине неудовлетворительных результатов на старте сезона. В преемники ему прочат рулевого сборной Болгарии Ивайло Петева. Впрочем, уже последовало опровержение данной информации генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА София Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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grroznyi85
1471952410
Честно говоря это уже похоже на какую-то информационную атаку направленную против "Уфы"...
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никита голоян
1471960609
приятно ,когда наших приглашают за рубеж..
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Joko21
1471974818
В Локомотив его
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themist
1471977944
Виктор Гончаренко хороший специалист, если он покинет наш чемпионат, это будет потеря.
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