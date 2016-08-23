Мутко: «Матч России с Ганой хотелось бы провести на арене ЦСКА»

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что новая арена ЦСКА остается основным кандидатом на то, чтобы принять товарищеский поединок между сборными России и Ганы, запланированный на шестое сентября. Согласно сегодняшней информации СМИ, встреча пройдет на стадионе «Локомотив».

«Если будет возможность, что стадион ЦСКА будет принят, то будем играть там. Сейчас идет работа. Нам хотелось бы играть на ЦСКА», – отметил Мутко.