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    Мутко: «Матч России с Ганой хотелось бы провести на арене ЦСКА»

    Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что новая арена ЦСКА остается основным кандидатом на то, чтобы принять товарищеский поединок между сборными России и Ганы, запланированный на шестое сентября. Согласно сегодняшней информации СМИ, встреча пройдет на стадионе «Локомотив».

    «Если будет возможность, что стадион ЦСКА будет принят, то будем играть там. Сейчас идет работа. Нам хотелось бы играть на ЦСКА», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2016 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 августа 2016, 17:21

      у армейцев стадион-конфетка.. и по комфорту,и по вместительности,и по стоимости..

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      Рейтинг: +76

      takca 23 августа 2016, 16:08

      Мутко совсем урод или только притворяется. Поле новое газон только засеян ему минимум 60-70 дней надо устояться. Или по осени все будет в ямах ну кто играл тот знает.

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