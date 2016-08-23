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  • Бубнов: «Кокорину двойка за матч с ЦСКА. Он просто стоял, держал руки на боках, когда «Зениту» забивали»

Бубнов: «Кокорину двойка за матч с ЦСКА. Он просто стоял, держал руки на боках, когда «Зениту» забивали»

23 августа 2016, 10:42
32

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал Александра Кокорина одним из главных виновников в пропущенном голе «Зенита» от ЦСКА (1:1) в матче 4-го тура РФПЛ.

«Отдельно хочется отметить грубейшую ошибку Александра Кокорина, из-за которого «Зенит» пропустил гол. У форварда по итогам этого матча неплохие показатели, но из-за одной этой помарки я поставил ему двойку. В эпизоде с забитым мячом Кокорин не сдержал Романа Еременко. Нападающий просто стоял, держал руки на боках и упустил соперника», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Кокорин Александр Бубнов Александр
Комментарии (32)
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Lester84
1471938405
У Бубнова появился новый любимчик вместо Кариоки
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seawave
1471939802
Да с Кокориным давно все ясно, чего уж тут обсуждать...
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С-Пб on-line
1471940384
Он так всегда играет, просто в этот раз попал в кадр
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Саня БУБА
1471943155
....та какая двойка этому кококину?..коооол ему!!!!...сами знаете - куда
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maior-60
1471943545
Кокорин - надутый мыльный пузырь. Совсем не понятно за что его подняли так, ведь по уровню он - серый средний игрок, а по самоотдаче - лень беспросветная.
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порт
1471944395
У форварда по итогам этого матча неплохие показатели =============================== Бля, один удар по воротам, это неплохие показатели? Вот это номер, чуть от смеха не помер.
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hunta
1471949363
Бу-бу-бу-бу......., достал хуже Орлова.....
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MEHROJ ЗЕНИТ
1471949525
2 мало ему единица не больше
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Dobroe Teplo za CSKA
1471961583
видимо шампанского не налили
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a-rakhmatov
1471965473
Звездная болезнь у Кокоши, вот она и не дает ему играть нормально))
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