Бубнов: «Кокорину двойка за матч с ЦСКА. Он просто стоял, держал руки на боках, когда «Зениту» забивали»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал Александра Кокорина одним из главных виновников в пропущенном голе «Зенита» от ЦСКА (1:1) в матче 4-го тура РФПЛ.

«Отдельно хочется отметить грубейшую ошибку Александра Кокорина, из-за которого «Зенит» пропустил гол. У форварда по итогам этого матча неплохие показатели, но из-за одной этой помарки я поставил ему двойку. В эпизоде с забитым мячом Кокорин не сдержал Романа Еременко. Нападающий просто стоял, держал руки на боках и упустил соперника», – заявил Бубнов.