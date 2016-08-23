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    Арустамян: «Спартак» был заложником в переговорах с Бердыевым»

    Спортивный комментатор Нобель Арустамян отметил, что «Спартак» предпринимал максимум усилий в стремлении подписать контракт с Курбаном Бердыевым. Специалист же ставил перед клубом свои требования в ультимативной форме.

    «Курбан Бердыев иногда принимает не совсем стандартные решения. Бердыев должен был перейти в «Спартак», но в какой-то момент он то ли передумал, то ли нашлись другие причины, и в итоге получилась некрасивая перед Федуном история.

    Думаю, «Спартак» в этой ситуации был заложником. «Спартак» очень хотел Бердыева и прилагал для этого максимальные усилия, но предугадать Бердыева оказалось невозможно. Федун до последнего ждал Бердыева.

    Самый очевидный вариант у Бердыева был со «Спартаком», он был абсолютно согласован. Потом начали возникать другие варианты – сборная России, «Локомотив». Возможно, Бердыев просто выбирал из трех вариантов, а в итоге сейчас остался один. У сторон не было проблем по переговорам о контракте, переговоры были масштабнее. Бердыев хотел, чтобы пришли новый спортивный директор и другие функционеры. Это не были переговоры, придет он или не придет. Разговор был такой: я иду, но хочу, чтобы были еще другие мои специалисты», – заявил Арустамян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2016 06:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +447

      alexidj 23 августа 2016, 09:21

      туркменская мафия блин..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 23 августа 2016, 08:12

      Ну не захотел в Спартак дело его!!! Посмотрим что будет дальше

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 23 августа 2016, 07:35

      Замучали уже с этим Бердыевым! Не пришёл и в Спартак и хорошо

      7
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