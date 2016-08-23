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    Арустамян: «После некрасивой истории со «Спартаком» у Бердыева остался один путь»

    Спортивный комментатор Нобель Арустамян затронул тему о ближайшем месте работы Курбана Бердыева. По мнению журналиста, специалисту в РФПЛ остается один вариант – подписать контракт с «Локомотивом».

    «Будет ли Бердыев в «Локомотиве»? Предсказать Бердыева я уже не берусь. Какие варианты у Бердыева есть в России, кроме «Локомотива»? «Ростов» пока не берем, такой вариант всегда есть. Думаю, Бердыев понимает: чтобы себя реализовать, бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов в ближайшие годы, у него один путь после некрасивой истории со «Спартаком», и это «Локомотив». И не зря фигурирует фамилия Ротенберга, который, судя по прессе, действительно в какой-то степени имеет отношение к «Локомотиву». Зная отношения Бердыева и Ротенберга по «Ростову», это, возможно, случится. Но если в «Спартаке» ты ведешь переговоры с Федуном и можешь подвести именно его, то здесь уже много людей, ведь РЖД – огромная структура», – заявил Арустамян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2016 06:01
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 августа 2016, 21:34

      в Ростове останется,если у Аякса выиграют)

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 августа 2016, 18:22

      Бердыев нужен только Ростову, а все остальные клубы не для него

      -1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 августа 2016, 15:09

      Бердыев требует от любого клуба, который он тренерует, полного контроля и невмешательства. Когда найдется клуб, который на это согласится, Бердыев его и возглавит.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 августа 2016, 14:54

      И что это за некрасивая история такая? Не захотел перейти в "Спартак"? Так на это видимо были причины...

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      Рейтинг: +155

      zenit888 23 августа 2016, 13:59

      Лысый головастик Нобель. - это сплетница, трепач и вообще не похож на мужчину. Чем больше у нас в стране такой шелухи, тем меньше у нас футбола.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 августа 2016, 12:36

      Два человека,Бердыев и Федун,не пришли к единому мнению по развитию клуба...,и где же здесь некрасивая история?
      Вот молоть чепуху,делая вид,что он все и вся знает,вот это да-некрасиво и это еще слабо сказано.

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      Рейтинг: +226

      LokoBars 23 августа 2016, 12:33

      Арустамяну надо меньше совать нос в чужие дела, а больше комментировать, у него это неплохо получается..А Бердыев в Локо не нужен, лучше Сёмин

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 23 августа 2016, 11:46

      ....та он еще сам не знает - чего хочет!!!!...какой там локомотив???

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 23 августа 2016, 11:23

      Бердыев просто хочет чуть больше чем могут позволить клубы.Как он работал в рубине.Там он полностью определял политику клуба.И менеджером по сути и тренером и мамой и папой был. В спартаке не захотели .А так он не может работать не его стиль.

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 23 августа 2016, 10:46

      "чтобы ... бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов в ближайшие годы, у него один путь ...и это «Локомотив».
      Ростов так-то ближе к борьбе за чемпионство, а от ЛЧ его одна победа (или нулевая ничья) отделяет! Думаю Бердыеву лучше тренировать средние клубы, т.е. те клубы, в которых именно он будет диктовать условия, и где он будет работать так, как считает нужным. В Спартаке ему этого не предложили, поэтому не срослось, думаю, в Локо тоже никто ему не даст полную свободу действий, какая у него была в Рубине и Ростове

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