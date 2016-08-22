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    Агенты Бердыева хотят повлиять на совет директоров «Локомотива»

    Окружение бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева прилагает все усилия к тому, чтобы специалист возглавил «Локомотив».

    Сообщается, что агенты Бердыева сосредоточили свое внимание на «Локомотиве» после того, как сорвались переговоры специалиста со «Спартаком», и намерены повлиять на совет директоров железнодорожников, чтобы руководство красно-зеленых назначило экс-наставника «Ростова» на пост главного тренера.

    Сообщается, что Бердыева на переговорах с «Локомотивом» представляют сотрудник селекционного отдела «Ростова» Алексей Рыскин, а также агенты.

    Источник: Газета.ру

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    22.08.2016 22:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +504

      alex-76 23 августа 2016, 20:37

      время покажет, но опытный тренер как не крути нам очень нужен...

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 августа 2016, 12:42

      Агенты..!!
      Ахаха!
      Да здесь целая банда!
      А,что сразу не написали,про убийства непокорных,взятия в заложники семей членов совета директоров,да и вселенский переворот уж сразу,до кучи!

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 августа 2016, 09:37

      Если Ростов пройдёт Аякс,то Курбан Бекиевич получит лестное предложение за границей.Возрадуются руководители некоторых команд РФПЛ.Ведь он им -кость в горле: с клубом-банкротом добивается немыслимого,а у богатеньких почти ничего не получается ! Вот и ненавидят его за это,справедливо боятся хмурых вопросов спонсоров и опасного аудита.

      2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 23 августа 2016, 09:16

      самое главное слово в статье "СООБЩАЕТСЯ".
      кем, когда??? может это самими агентами сообщается, или каким то очередным крупным рогатым скотом, которому лишь бы ляпнуть какую-нибудь хрень, а может это тибетскими монахами сообщается, или алкашом у падика???

      0
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      Рейтинг: -9

      KK777 23 августа 2016, 08:52

      Бердый всех разгонит и поставит кругом Сарсаний))))

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 23 августа 2016, 08:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Локо, не прогнитесь!! Не нужен этот жадный туркмен!!!

      -4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 августа 2016, 01:13

      Сказочники... пля.
      А Бердыев все тренирует Ростов и тренирует....

      10
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 23 августа 2016, 00:23

      А если его в Локо не возьмут? Приезжай в ФК Чита!!!!!

      2
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 22 августа 2016, 23:33

      Бердыев возвращайся в Ростов, пользы больше будет, а так складывается впечатление, что тренер за рублем погнался. Не порти свою репутацию как специалиста.

      7
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 22 августа 2016, 23:26

      В Москве идет явная травля на Бердыева, чем он им не угодил?

      8
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Зенит оле оле ола 23 августа 2016, 01:22

      заклинило тебя что-ли.не тяни сходи к мозгоправу может поможет.твое бугага уже не шутка а болезнь

      6
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Зенит оле оле ола 23 августа 2016, 11:21

      обычный бугага безмозглый!

      -1
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > апоголлл 23 августа 2016, 21:00

      Да это уже не излечимо ,бугага это последняя стадия.

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